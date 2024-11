Vaccini in ritardo e anziani sotto la pioggia. Sono dovuti intervenire i carabinieri a Soveria Mannelli per calmare gli animi. Così come già successo gli ieri, le dosi sono arrivate nettamente dopo l’inizio delle convocazioni e questo ha fatto sì che coloro che dovevano essere immunizzati e che erano stati divisi a scaglioni, si trovassero tutti insieme.

La pioggia battente ha messo in difficoltà gli anziani costringendoli a rifugiarsi sotto una tettoia dove è stato impossibile mantenere le distanze di sicurezza. Da qui la telefonata dettata dall’esasperazione agli uomini dell’Arma. La situazione è stata ristabilita rapidamente appena sono arrivati i vaccini e i medici hanno potuto dare inizio alle attività.