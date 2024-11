Spacciava eroina davanti alla moglie e ai figli minorenni, ma è stato sorpreso e arrestato dai carabinieri della Stazione del quartiere Santa Maria di Catanzaro che avevano notato l’auto della famiglia a bordo strada. In manette è finito B.F., 28 anni, già noto alle forze dell’ordine, sottoposto ai domiciliari in attesa dei provvedimenti della magistratura. La pattuglia ha visto un uomo avvicinarsi all’autovettura e parlare con l’autista che ha allungato la mano e mano per passare qualcosa. A quel punto sono intervenuti i carabinieri che hanno scoperto nel giubbino dell’uomo a piedi due dosi di eroina. L’uomo nell’auto, già sorvegliato speciale di pubblica sicurezza, è stato trovato in possesso di 80 euro nascosti all’interno del documento sulla misura di prevenzione.