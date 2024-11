In manette un ventenne incensurato, colto in flagrante dai carabinieri

I carabinieri della stazione di San Giovanni in Fiore, hanno arrestato un ventenne incensurato per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Il ragazzo, notato mentre, nella piazza della città, avvicinava altri coetanei, veniva bloccato dai militari per un controllo. Sottoposto a perquisizione personale, veniva trovato in possesso di alcune sigarette già confezionate con della marijuana mentre, all’interno della vettura, veniva rinvenuta una busta con all’interno 29 dosi già confezionate di marijuana per un peso complessivo di circa 40 gr. nonché materiale per il taglio ed il confezionamento e 140 euro in banconote di piccolo taglio. I carabinieri, dopo aver proceduto all’arresto, hanno sequestrato tutto il materiale.