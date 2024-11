Per l'uomo, 38 anni e residente a Napoli, disposti gli arresti domiciliari. La cocaina era nascosta nell'abitacolo dell'auto sulla quale viaggiava

Proseguono i servizi dalla Compagnia dei Carabinieri di Scalea sul fronte del contrasto allo spaccio ed al consumo di droga nel territorio dell’alto Tirreno cosentino. Nel fine settimana a Praia a Mare i militari del locale comando di stazione hanno tratto in arresto un uomo di Napoli, pregiudicato, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo cocaina.

La scoperta durante un controllo

I fatti risalgono a sabato scorso, quando i militari hanno fermato il 38enne alla guida della sua autovettura. Insospettiti dall’ingiustificato stato di agitazione del ragazzo, i carabinieri hanno proceduto ad una perquisizione personale e veicolare rinvenendo, occultati nell’abitacolo dell’auto, 7 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina suddivisa in 9 dosi, pronte per essere immesse sulla piazza.

Le analisi condotte dal Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti dell’Arma dei Carabinieri hanno permesso di accertare che dal quantitativo di sostanza stupefacente sequestrata, sulla base del principio attivo contenuto nello stesso, avrebbero potuto essere ricavate circa 25 dosi da destinare alla vendita al dettaglio.

Spacciatore agli arresti

Informata la procura della Repubblica di Paola, il pusher napoletano è stato dichiarato in stato di arresto. Nel corso dell’udienza per rito direttissimo presso il tribunale di Paola, svoltasi in giornata odierna, l’arresto è stato convalidato ed è stata disposta la misura cautelare degli arresti domiciliari da scontare nella sua residenza campana.