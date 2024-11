Interessati circoli e locali pubblici dove sono stati identificati numerosi avventori, italiani e non. Espulsi 4 cittadini extracomunitari

Cinque grammi di hascisc sono stati sequestrati dalla Polizia ed una persona è stata deferita per possesso di banconota falsa, nell’ambito di controlli del territorio predisposti dal questore di Cosenza Luigi Liguori nell’area dei quartieri di Via dei Mille e di Via Panebianco, ritenuti – informa un comunicato - crocevia di reati di criminalità diffusa e in particolare di piccolo spaccio anche a giovanissimi.

Ma non solo. Gli agenti della squadra volante e del reparto prevenzione crimine Calabria Settentrionale hanno inoltre effettuato controlli straordinari in circoli e locali pubblici dove sono stati identificati numerosi avventori, cittadini italiani ed extracomunitari, tutti con precedenti di polizia. Sono in corso ulteriori accertamenti sui locali, finalizzati alla eventuale sospensione delle relative licenze.

Per quattro cittadini extracomunitari, due albanesi, un tunisino ed un marocchino, tutti con numerosi precedenti per reati contro il patrimonio e per reati inerenti alla droga, sono in corso le procedure per l’espulsione in quanto privi dei titoli per soggiornare sul territorio dello Stato.