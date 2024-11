Un 38enne di Lamezia Terme è stato arrestato per spaccio di droga. Secondo quanto appreso dalla guardia di finanza, l’uomo sarebbe stato sorpreso con 1,5 chili di marijuana e con più di 3mila euro in contanti. Il 38enne, con precedenti in materia di stupefacenti, è stato fermato a un posto di blocco e perquisito. I militari delle Fiamme gialle avrebbero rinvenuto all’interno di una valigia che l’uomo trasportava nel cofano della sua auto un chilo e 250 grammi di marijuana, mentre in una tasca dei pantaloni aveva 3.050 euro in banconote del taglio di 50 euro.

La perquisizione è stata poi estesa all’abitazione del 38enne, nella quale i finanzieri avrebbero trovato altri 400 grammi di marijuana, 17,50 grammi di hashish, nonché bilancini elettronici ed altro materiale che secondo gli investigatori sarebbe stato utilizzato per il confezionamento delle dosi di stupefacente.

Alla fine dell’operazione, la finanza ha sottoposto a sequestro la sostanza stupefacente rinvenuta ed ha arrestato il lametino, per il quale il pubblico ministero ha disposto gli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida. Il 21 dicembre scorso, infine, il gip del tribunale di Lamezia Terme, all’esito dell’udienza di rito, ha convalidato l’arresto, applicando all’indagato la misura degli arresti domiciliari.