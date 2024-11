Arrestato un 30enne residente a Castrovillari in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura. L'attività portata avanti dai carabinieri. Il provvedimento scaturisce dalle indagini condotte nel 2019 concluse con l'esecuzione di 12 misure cautelari a carico di persone a vario titolo accusate di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. L'inchiesta Big square permise di fare luce sulle numerose attività di spaccio poste in essere anche dall'arrestato anche in pieno giorno.

Il 30enne concordava gli appuntamenti con gli assuntori, utilizzando un linguaggio criptico e comunicando attraverso applicazioni telefoniche come WhatsApp, messanger e simili. Lo spaccio era stato documentato anche attraverso i filmati delle videocamere che avevano ripreso numerose cessioni di sostanze stupefacenti a favore di persone di Castrovillari o comuni limitrofi. Trasferito in carcere dovrà scontare una pena residua di 6 anni, 9 mesi e 10 giorni di reclusione.