I carabinieri della compagnia di Girifalco, questa mattina, hanno eseguito un’ordinanza di arresto ai domiciliari per due persone ritenute indiziate di detenzione illecita e spaccio di droga.

Nel corso delle indagini sono state sequestrati due chili di marijuana e quasi mezzo chilo di hashish destinati alla piazza di spaccio di Caraffa di Catanzaro.

Le investigazioni si sono sviluppate attraverso attività tecniche e di tipo tradizionale, tra cui servizi di osservazione, pedinamenti e riscontri che hanno consentito ai militari di trarre in arresto in flagranza per cessione di sostanze stupefacenti un soggetto, deferire in stato di libertà un altro e sequestrare ingenti quantità di stupefacenti, nonché di identificare e segnalare alle autorità amministrative undici assuntori, per i quali sono stati avviati poi i relativi iter terapeutici.

Le indagini sono state utili anche a delineare lo stabile inserimento dei soggetti destinatari del provvedimento cautelare in una florida attività di smercio di sostanze stupefacenti di varia tipologia (marijuana, cocaina e hashish), che si svolgeva nel territorio di Caraffa di Catanzaro ed aree limitrofe.