Passa agli arresti domiciliari Domenico Palmieri, coinvolto nel novembre del 2019 nell'operazione denominata Scacco alla Regina, messa a segno dalla Guardia di Finanza a Ciampa di Cavallo, quartiere rom di Lamezia Terme. Le attività investigative avevano consentito di documentare un ramificato sistema di spaccio di sostanze stupefacenti.

Questa mattina la prima sezione della Corte d'Appello di Catanzaro, presidente Giancarlo Bianchi, ha disposto la scarcerazione di Domenico Palmieri e in accoglimento dell’istanza avanzata dal legale difensore, Antonio Larussa,la sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere, oramai in atto dal novembre del 2019, con quella degli arresti domiciliari. Contestualmente la stessa Corte ha, inoltre, ridotto la pena inflitta dal Gip di Paola da sei anni e quattro mesi di reclusione in quattro anni e quattro mesi.