Detenzione e cessione illegale di cocaina. Con questa accusa i carabinieri della Stazione di Mileto (Vv) hanno tratto in arresto e posto ai domiciliari V.S., 30 anni, della frazione Paravati.

Grazie all’uso di un drone, i militari dell’Arma sono riusciti a pedinare l’auto condotta del giovane e a documentare il prelievo da dietro un cespuglio di un involucro contenente – all’esito di una successiva perquisizione – circa 60 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina. Lo stupefacente sarebbe stato poi ceduto ad altro giovane. Da qui l’arresto con l’accusa di detenzione illegale ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Comparso con il rito direttissimo dinanzi al Tribunale di Vibo Valentia, il giudice ha convalidato l’arresto e, in accoglimento di una richiesta dell’avvocato Tommaso Zavaglia, ha quindi disposto per il trentenne l’obbligo di dimora nel territorio comunale di Mileto. Il processo è stato fissato per fine mese.