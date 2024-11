Il 48enne, già con precedenti per rapina e spaccio, è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio e detenzione di arma da fuoco clandestina

Tentato omicidio e detenzione di arma da fuoco clandestina: con queste accuse, nella serata di ieri, personale della squadra volanti e della squadra mobile della questura di Crotone ha proceduto all'arresto, di un uomo di 48 anni, Vittorio Asteriti, con precedenti per rapina, spaccio di sostanze stupefacenti, porto e detenzione clandestina di arma da fuoco e resistenza a pubblico ufficiale.

Nella serata di ieri, la Polizia era intervenuta nel quartiere cittadino "Fondo Gesù", dove era stata segnalata una sparatoria bloccando all'altezza della II traversa di via Achille Grandi, un uomo in fuga intento a disfarsi di una pistola. L'uomo, ha ammesso di aver esploso un colpo d'arma da fuoco dopo una discussione con il nipote Salvatore Asteriti, 37 anni, nei pressi della sua abitazione. Un altro equipaggio ha raggiunto il posto, riscontrando la presenza di sangue nonché di un bossolo. Vittorio Asteriti è stato, pertanto, accompagnato in a Questura e successivamente dichiarato in arresto. (Agi)