Gravi le conseguenze per l'uomo che è stato trasportato in elicottero all'ospedale di Cosenza. Meno preoccupanti le condizioni della donna

A sparare all’indirizzo del figlio e della nuora è stato un anziano imprenditore di Corigliano, Cosimo Sisto, 76 anni, titolare di un panificio molto noto nella popolosa frazione di Schiavonea. Il dramma si è consumato poco dopo le 14. Al culmine di una lite, scoppiata dopo pranzo forse per questioni di interesse, l’uomo ha afferrato una pistola, una calibro 38 legalmente detenuta, e l’ha puntata contro i congiunti.

Il figlio dell'anziano in coma farmacologico

Il figlio Francesco, 44 anni, sarebbe stato raggiunto al torace. Per la gravità delle ferite riportate è stato trasferito all’Annunziata di Cosenza dove si trova ricoverato in coma farmacologico. La donna, Mina Gargiullo di 47 anni, è stata invece colpita alla spalla. E’ in prognosi riservata all’ospedale Giannettasio di Rossano. A dare l’allarme sarebbe stata una figlia della coppia. Subito dopo la sparatoria, Cosimo Sisto si è barricato in casa insieme alla moglie, minacciando di suicidarsi. Sul posto sono giunti i carabinieri della compagnia di Corigliano e gli agenti del commissariato di Rossano. La zona è stata subito cinturata.

Determinante la mediazione dei carabinieri

Poi è cominciata una paziente trattativa con l’anziano che si è infine arreso, consegnandosi alle forze dell’ordine. L’uomo è stato condotto nella caserma dei carabinieri in stato di fermo. La procura ha aperto un fascicolo per duplice tentato omicidio aggravato. La moglie di Sisto, in stato di choc, è stata portata in ospedale dal personale del 118 presente sul posto.





Salvatore Bruno