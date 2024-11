Il 48enne Natalino Pirro sarà sottoposto a processo per tentato duplice omicidio in concorso con la sua compagna, Larisa Parvanova, il 7 dicembre prossimo utilizzando la procedura abbreviata. La donna, 52 anni, è stata già condannata a 3 anni e 8 mesi attraverso un patteggiamento con il tribunale di Castrovillari.

I fatti risalgono alla fine di ottobre dello scorso anno, quando nel centro storico di Corigliano, nei pressi del castello ducale, Natalino Pirro, in compagnia della sua compagna, fece irruzione in uno stabile brandendo un fucile e sparò colpendo due persone: F.C, un uomo di 59 anni, e P.A, un uomo di 50 anni che, sfortunatamente, è deceduto alcuni mesi dopo a causa di una grave malattia. Pirro è attualmente in attesa di giudizio e la procedura è stata rallentata da una perizia psichiatrica ordinata dal giudice per le indagini preliminari, Lelio Festa. Questa perizia, recentemente completata, ha rivelato che Pirro era in uno stato di semi-infermità mentale al momento dell'attacco.

L'aggressione sembra essere stata scatenata da una gelosia eccessiva di Pirro nei confronti della sua compagna, portandolo a compiere azioni estreme contro chiunque si avvicinasse o parlasse con lei. Le indagini furono tempestive e gestite dai carabinieri del Reparto territoriale, che arrestarono la coppia mentre tentava di fuggire dalla scena del crimine quella stessa sera.