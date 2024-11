Un banale incidente automobilistico ha scatenato la lite tra due gruppi familiari. Un uomo a bordo di una notte ha iniziato a sparare per strada nove colpi di pistola. C’era anche un bambina.

Cosenza - Un incidente stradale che poteva trasformarsi in tragedia. È accaduto a Cosenza, in via Caloprese, poco prima della mezzanotte di sabato sera. Due donne di nazionalità tunisina, erano a bordo di una Station wagon, con loro, anche una bimba quando, durante la manovra per uscire dal parcheggio, hanno urtato un atro veicolo. Una donna, di nazionalità italiana, affacciatasi dal balcone ha iniziato a inveire contro la donna al volante e ha lanciato anche un vaso con una pianta. Poco dopo la donna che era al balcone è scesa sotto accompagnata da un signore per aver un chiarimento. Improvvisamente mentre il gruppetto discuteva, si avvicina un uomo a bordo ad un scooter ed inizia a sparare 9 colpi di pistola contro l’auto e poi scappa. La donna e l’uomo lo seguono, le due tunisine e la bimba restano sul posto, in evidente stato di shock. Subito sono intervenuti i carabinieri che sono sulle tracce dell’uomo.