È successo nella tarda serata di ieri nel centro storico di Nicastro. Il 34enne è stato raggiunto da alcuni colpi di pistola mentre era a bordo della sua auto

Un 34enne di Lamezia Terme è stato raggiunto ieri sera da alcuni colpi di pistola mentre con la sua auto, una Fiat Punto grigia, stava percorrendo via Torre, sita nel centro storico di Nicastro. Uno dei colpi esplosi avrebbe ferito il commerciante a un braccio. L’uomo si trova attualmente ricoverato all’ospedale cittadino ma le sue condizioni non desterebbero preoccupazioni. Al momento non è esclusa alcuna pista. Sull’accaduto avviate le indagini della Polizia di stato.