Un nomade di 30 anni è stato ferito nel tardo pomeriggio di oggi a colpi di pistola nel quartiere Ciccarello di Reggio Calabria. Secondo quanto si è appreso la vittima è stata raggiunta dai colpi di arma da fuoco mentre era all’interno di un’automobile.

Trasportato al Grande Ospedale Metropolitano, dalle prime informazioni non sarebbe in gravi condizioni. Sul luogo dell’agguato sono intervenuti gli agenti della Scientifica, mentre sull’episodio sono in corso indagini della Polizia.