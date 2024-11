Poco chiara la dinamica dell’agguato. I colpi d’arma da fuoco all’indirizzo di un 37enne del luogo

E’ ancora poco chiara la dinamica della sparatoria avvenuta nella serata di ieri, sabato 17 settembre, a Rosarno, nel Reggino. Scenario di quella che solo casualmente non è divenuta tragedia, via Nazionale, all’interno del quale avrebbero agito soggetti al momento non identificati. Colpi di arma da fuoco, almeno stando alle primissime informazioni ricavate dai carabinieri della Compagnia di Gioia Tauro, all’indirizzo di Salvatore Consiglio, 37 anni, del luogo, pregiudicato.

L’uomo stava percorrendo a bordo di un'utilitaria l’arteria principale della cittadina della Piana e avrebbe risposto al fuoco. Attualmente irreperibile, sarebbe fuggito a piedi. Dalle indagini, nell’auto non sono state rinvenute tracce ematiche tali da far presupporre il suo ferimento. g.d’a.