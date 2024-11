Sul posto squadra mobile e volanti che hanno avviato le indagini per individuare l'autore dell'agguato. Due delle vittime sono state subito portate in sala operatoria. L'episodio nei quartieri a sud della città, già provati dalla morte dei tre fratelli nel rogo di questa notte

È di tre feriti il bilancio di una sparatoria avvenuta questo pomeriggio a Catanzaro. In tre, tutti residenti in Traversa Isonzo, sono stati attinti da colpi d'arma da fuoco e sono stati trasportati al pronto soccorso dell'ospedale Pugliese di Catanzaro. Sul posto sono giunti gli agenti della squadra mobile e delle squadre volanti che stanno eseguendo gli accertamenti in zona volti all'individuazione del responsabile, di cui ancora non si conosce l'identità.

Due delle tre vittime, una volta giunte al pronto soccorso, sono state trasferite immediatamente in sala operatoria per essere sottoposti ad un delicato intervento chirurgico. Uno è stato colpito all’addome, il secondo al torace mentre il terzo non sarebbe in pericolo di vita e probabilmente sarà dimesso nelle prossime ore.

L’agguato è avvenuto per strada in Traversa Isonzo. I tre feriti sono appartenenti alla comunità rom e noti alle forze dell’ordine. Chi ha agito deliberatamente tra i caseggiati ha esploso diversi colpi di arma da fuoco.

Viale Isonco è uno dei quartieri a sud di Catanzaro, dove insistono le comunità rom, e zona questa mattina già sotto shock per il rogo che ha causato la morte di tre dei quattro componenti di un nucleo familiare.