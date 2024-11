Un uomo sarebbe stato fermato con l’accusa di tentato omicidio a Luzzi, nel Cosentino. Secondo quanto appreso, questa mattina, 24 gennaio, un uomo avrebbe fatto fuoco contro un’altra persona.

Secondo quanto appreso, la vittima è stata portata immediatamente in ospedale per le prime cure del caso, ma non sarebbe in pericolo di vita.

La procura di Cosenza, d’intesa con i carabinieri della compagnia di Rende, ha fermato il presunto colpevole. Si ipotizza l’accusa di tentato omicidio.