I carabinieri di Joppolo e della Compagnia di Tropea hanno avviato indagini per fare luce su un tentato omicidio commesso nella tarda serata di ieri a Coccorinello, frazione del comune costiero del Vibonese.



I motivi non sono ancora stati chiariti totalmente ma si tratterebbe di un diverbio tra la vittima - rimasta illesa - ed un congiunto che ha sparato alcuni colpi di pistola al suo indirizzo senza tuttavia colpirlo. Il fatto ha avuto un prologo quando un giovane ha avuto un diverbio con la moglie del presunto sparatore nei pressi di un bar.



Poco dopo è arrivato sul luogo il patrigno del giovane che, con l'intenzione di un incontro chiarificatore si è messo alla ricerca del marito della donna, non trovandolo. La circostanza è però arrivata all'orecchio di questi che invece, secondo le indagini, ha preso una pistola ed atteso il rivale sotto casa sparandogli, una volta comparso, tre colpi senza tuttavia ferirlo.



Sul posto per i rilievi del caso – in via Principe Oddone a Coccorinello – si sono portati i carabinieri della Stazione di Joppolo e della Compagnia di Tropea. Diverse le perquisizioni eseguite nel corso della notte dai militari dell’Arma. Chi ha aperto il fuoco si è infatti dileguato rapidamente dal luogo della sparatoria ed al momento sono in corso le sue ricerche da parte dei carabinieri.