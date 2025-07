L'uomo è stato colpito da un proiettile nel pomeriggio di ieri in località Lido San’Angelo. Ricoverato all’ospedale Annunziata di Cosenza, la prognosi resta riservata

Un colpo di pistola, poi la fuga. È accaduto nel tardo pomeriggio di ieri sul litorale di Rossano, in località Lido Sant’Angelo. Un uomo di circa cinquant’anni è rimasto ferito in circostanze ancora poco chiare. Trasportato d’urgenza all’ospedale civile dell’Annunziata di Cosenza, è attualmente sotto osservazione. Le sue condizioni restano riservate.

La dinamica non è ancora del tutto chiara, ma secondo una prima ricostruzione, sarebbe stato esploso un solo colpo d’arma da fuoco. Gli investigatori non escludono alcuna pista. Il ferito, nel tardo pomeriggio di ieri dopo un primo intervento nell’ospedale di Rossano, è stato scortato da una volante del commissariato di pubblica sicurezza e trasferito a Cosenza. Sul luogo della sparatoria è intervenuta la Polizia scientifica per i rilievi. Presente anche la Procura della Repubblica di Castrovillari, che ha aperto un fascicolo.

Secondo quanto trapela da ambienti investigativi, il caso è stato trasmesso anche alla Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro, segno che gli inquirenti valutano ipotesi di particolare rilevanza.

Intanto, nella notte tra lunedì e martedì sono state eseguite diverse perquisizioni in alcune abitazioni del territorio, presumibilmente legate all’ambiente in cui si muove la vittima. Alcuni accertamenti sono ancora in corso. Da quanto si apprende, le forze dell’ordine sarebbero sulle tracce di un individuo. Si tratterebbe, stando ad alcune fonti investigative, di un soggetto già noto alle autorità. Tuttavia, sul merito dell’indagine vige il massimo riserbo.

Indagini in corso per ricostruire la dinamica

Al momento nessun arresto. Il contesto in cui è maturato l’episodio è oggetto di attenzione da parte degli inquirenti. Chi indaga sta cercando di ricostruire le ore precedenti al ferimento. Alcuni testimoni presenti nei pressi del lungomare sono già stati ascoltati. La scientifica ha repertato un bossolo e altri elementi utili alle indagini. La Procura mantiene uno stretto riserbo. Il coordinamento tra le forze di polizia e i magistrati è continuo. L’ipotesi della trasmissione del fascicolo all’Antimafia lascia intendere la complessità dell’episodio, che potrebbe inserirsi in un contesto ben più ampio di quanto apparso inizialmente. Nel frattempo, si attende l’evoluzione del quadro clinico del ferito, che potrebbe contribuire a chiarire diversi aspetti ancora oscuri. Gli inquirenti, in queste ore, stanno vagliando anche le immagini di alcune telecamere della zona.