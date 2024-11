L'episodio si è verificato durante la scorsa notte a Melendugno dove il tecnico ha ritrovato il lunotto del veicolo in frantumi. La società calabrese ha voluto esprimere vicinanza al mister attraverso una nota stampa

Spari all’auto dell’ex allenatore del Catanzaro Antonio Calabro. L'episodio si è verificato durante la scorsa notte a Melendugno, in provincia di Lecce, dove il tecnico ha ritrovato il lunotto del veicolo in frantumi. Calabro oggi allena la Virtus Francavilla, che sta disputando il campionato di Serie C nello stesso girone dei giallorossi. La società calabrese ha voluto esprimere solidarietà e vicinanza al mister attraverso una nota stampa.

«La società US Catanzaro – si legge nella nota -, con in testa il presidente Floriano Noto e il direttore generale Diego Foresti, esprime vicinanza a mister Antonio Calabro, fatto oggetto la scorsa notte di un vile atto intimidatorio. Abbiamo appreso con rabbia e sconcerto la notizia di questo episodio inaccettabile, diretto contro un uomo di sport di cui ben conosciamo serietà, professionalità e spessore umano».

«Siamo vicini a tutta la famiglia di mister Calabro, vigliaccamente colpita nella sua serenità domestica da un atto di particolare violenza criminale, su cui auspichiamo che gli inquirenti facciano al più presto piena luce, assicurando alla giustizia i responsabili», conclude la società dell’Us Catanzaro.