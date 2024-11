Il 21enne era in cura in un centro salute mentale. Al momento si ipotizza il suicidio, ma si attendono gli esiti dell'autopsia

E’ avvolta nel mistero la morte di una ragazzo di Rende, A. M. di 21 anni, il cui corpo senza vita è stato rinvenuto lo scorso 30 aprile a Roma, nella cantina di un palazzo di Via Brandizzi, nel quartiere di Tor Bella Monaca. Il cadavere, secondo quanto si è appreso, non mostrava segni di violenza. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Il giovane era privo di documenti.

Identificato dal padre

E’ stato identificato nella giornata del 2 maggio dal padre che ne aveva denunciato la scomparsa. Secondo quanto si è appreso, il 21enne si era allontanato da casa la sera del 28 aprile e di lui da quel momento non si erano avute più notizie. Il genitore avrebbe riferito agli inquirenti che il ragazzo era in cura e che in passato avrebbe manifestato intenti suicidi. Il medico legale dopo un primo esame, avrebbe classificato le ferite riportate dalla sfortunata vittima come compatibili con una precipitazione. In sostanza la morte potrebbe essere stata causata da una caduta nella tromba delle scale. Soltanto dopo l’autopsia però, lo scenario potrebbe farsi più chiaro.

Indagini in corso per chiarire i contorni della vicenda

Sono in corso indagini per chiarire come la vittima abbia raggiunto la capitale e se fosse in compagnia di altre persone. Fonti accreditate riferiscono che avesse intenzione di assistere al concerto del Primo Maggio e che abbia viaggiato in pullman, forse insieme a due amici. Inoltre i carabinieri stanno cercando di capire come mai la vittima si trovasse all’interno del fabbricato in cui ha perso la vita.