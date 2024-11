Un autentico spettacolo della natura. È quello a cui hanno assistito questa notte operatori del Wwf, curiosi e turisti sulla spiaggia di Nocera Terinese, nel Catanzarese. Un esemplare di tartaruga Caretta caretta ha infatti raggiunto la costa del litorale per deporre le uova. L’emozionante momento è stato ripreso interamente.



A distanza di dieci anni dalla schiusa di un nido, la tartaruga marina comune Caretta caretta è quindi tornata sulla spiaggia di Nocera, esattamente davanti al Villaggio del Golfo. Il responsabile del settore conservazione del Wwf Calabria, Pino Paolillo, ricorda che già il 31 agosto del 2010, sulla spiaggia del Lido Kalaugo, si verificò una schiusa, che richiese l'intervento dei volontari dell'associazione.



Ieri notte la tartaruga è stata notata per primo dal signor Michele Grutteria, che ha subito avvisato l'amministratore del Villaggio del Golfo, Antonio Marraffa. Sul posto, oltre ai numerosi villeggianti già presenti, sono intervenuti i volontari Wwf Giusi Maio, Giuseppe Ruperto, Enrica De Santis che hanno messo in sicurezza il nido recintandolo e apponendo dei cartelli esplicativi.



Grande interesse anche da parte dell'amministrazione comunale di Nocera Terinese e del sindaco Albi che emetterà un'apposita ordinanza per tutelare al massimo il nido. Dovranno infatti passare alcune settimane (gli esperti prevedono fino alla fine di settembre) perché le uova deposte stanotte si possano schiudere e regalare, a chi avrà la fortuna di assistere, l'indimenticabile emozione della corsa delle tartarughe neonate verso l'immensità marina.





In Calabria quest’anno è l’ennesimo nido rinvenuto dopo quelli scoperti nelle settimane scorse a Guardavalle, a Soverato e Riace.