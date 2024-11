Non ci sono stati feriti, solo qualche escoriazione. Sull’accaduto stanno indagando i carabinieri, dietro il terribile gesto potrebbe esserci un movente passionale

Cosenza- Una bomba carta è esplosa, nella serata di ieri in una palazzina popolare a Spezzano Albanese, in provincia di Cosenza. La forte esplosione ha provocato danni all’edificio e scardinato le porte d’ingresso. Tanta paura per le 9 famiglie che abitavano in quella palazzine che, sono state ospitate da parenti ed amici. Non ci sono stati ferite, tranne qualche lieve escoriazione. Sull’accaduto stanno indagando i carabinieri di San Marco Argentario ma, secondo le prime indiscrezioni, dietro il terribile gesto potrebbe esserci un movente passionale.