La bomba di fabbricazione inglese, che conteneva oltre tre chili di tritolo, trovata da alcuni agricoltori. Intervenuti gli artificieri della caserma “Manes” di Castrovillari

Gli artificieri della caserma "Manes" di Castrovillari hanno fatto brillare un ordigno bellico di fabbricazione inglese che era stato trovato da alcuni agricoltori in contrada "Sant'Angelo" di Spezzano Albanese.



Gli agricoltori hanno avvertito del ritrovamento la locale stazione carabinieri che si é messa in contatto con gli artificieri della Caserma "Manes" con i quali é stato concordato e messo in atto l'intervento per la rimozione e la neutralizzazione dell'ordigno bellico, che é stato fatto brillare in un'area idonea.



La bomba inesplosa era in pessimo stato di conservazione. Pesava circa 10 chili e conteneva, secondo gli esperti, oltre tre chilogrammi di tritolo. All'operazione hanno partecipato i carabinieri e i sanitari del 118 di Castrovillari.