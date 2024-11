In diversa attività i militari hanno denunciato 5 persone per aver assunto alcolici in misura superiore a quanto previsto dal codice della strada. Ritirata la patente

Nei giorni scorsi i carabinieri di Taurianova hanno denunciato in stato di libertà 5 persone che, dopo essere state sottoposte all’alcool-test, è risultato avessero assunto alcolici in misura superiore di quella prevista dal codice della strada. Oltre ad essere stati segnalati alla Procura di Palmi, nei loro confronti è stato contestato il ritiro della patente con contestuale decurtazione di 10 punti, nonché il sequestro dell’autovettura.

Nell’ambito dei controlli alla circolazione stradale, inoltre, i militari hanno arrestato un 31enne di Cinquefrondi per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, in quanto al fine di evadere il controllo con l’etilometro, non ha esitato a spintonare i militari che lo avevano fermato. La prospettazione accusatoria ha, ad oggi, trovato un preliminare accoglimento nella convalida dall’arresto effettuata gip di Palmi. Anche a Varapodio, un 25enne del posto è stato deferito per oltraggio a pubblico ufficiale, per aver rivolto gravi insulti ai carabinieri intenti a controllarlo.