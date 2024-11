L’episodio accaduto a Nicotera rischiava di ripetersi nella nota cittadina del Tirreno. Bloccati, i due coniugi sono atterrati in un un’area più sicura

Scene di un film già visto: sono quelle dell’episodio accaduto oggi a Diamante dove una coppia di sposini era pronta ad atterrare in elicottero nella nota cittadina turistica della costa tirrenica, dove si stava svolgendo il mercato rionale.

A Diamante, l'autorizzazione per l'atterraggio di un elicottero, era stata effettivamente rilasciata inizialmente da un incauto dipendente comunale, ma é stata poi tempestivamente revocata in prima persona dal sindaco, Gaetano Sollazzo, informato dalle autorità di quanto stava accadendo: "Dall'attività sinergica svolta dalla Questura di Cosenza e dal Comando provinciale dei carabinieri - si afferma in un comunicato della Questura - è stato evitato un azzardato e rischioso atterraggio di un elicottero nella centrale discesa Corvino di Diamante, ove contestualmente si teneva il mercato rionale". La coppia di sposi ha poi optato per un'area privata più sicura.

Sul caso indagano le forze dell’ordine che nei prossimi giorni valuteranno eventuali segnalazioni all’autorità giudiziaria, all’Enac e alle autorità competenti.