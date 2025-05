Attimi di paura questa mattina in via Roma. Ignoti avrebbero spruzzato nell’aria la sostanza urticante. Alcuni ragazzi hanno accusato bruciore agli occhi e difficoltà respiratorie ma senza gravi conseguenze

Attimi di paura questa mattina alla scuola media di via Roma, nel centro di Cosenza, dove diversi studenti sono rimasti lievemente intossicati in seguito alla diffusione di spray al peperoncino. Non sono chiare le dinamiche del fatto né se l’episodio si sia verificato all’interno o all’esterno della scuola.

Secondo una prima ricostruzione, ignoti avrebbero spruzzato nell’aria lo spray urticante. Subito dopo, diversi ragazzi hanno iniziato ad accusare bruciore agli occhi, difficoltà respiratorie e irritazione alle vie aeree, sintomi tipici dell’esposizione a questa sostanza.

La situazione ha richiesto l’intervento del personale sanitario del 118 bordo di cinque ambulanze, che ha soccorso sul posto alcuni studenti, rassicurando però sul fatto che nessuno di loro versa in condizioni gravi.

Nessun trasporto d’urgenza è stato necessario e non è stata dichiarata alcuna emergenza.