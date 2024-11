Incidente mortale all'altezza di Acquappesa, sulla Statale 18

Uno scontro tra un furgone e un tir sulla Statale 18 Tirrena Inferiore, ha portato al decesso di una persona.Lo scontro all'altezza di Acquappesa, in provincia di Cosenza. Scontro frontale tra i due mezzi. Immediati i soccorsi dei sanitari, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare. L'Anas per qualche ora ha chiuso il traffico sulla statale in entrambe le direzioni. Sul posto anche le forze dell'ordine, che stanno cercando di definire le modalità dell'incidente.