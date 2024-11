«Il Tribunale di Catanzaro ha ordinato la restituzione dello stabilimento balneare al suo legittimo proprietario, Giovanni Valentino». Lo si legge in una nota diffusa dal legale difensore. «Finalmente si è conclusa l’annosa vicenda giudiziale che ha visto il Giovanni Valentino, proprietario e unico concessionario del Lido Lo Ionio, situato in località Giovino di Catanzaro, vittima della mancata restituzione del proprio stabilimento balneare da parte della affittuaria Matilde Talotta».

«Nel lontano 2016, Giovanni Valentino concedeva in affitto il proprio stabilimento balneare “Lido Lo Ionio” a Matilde Talotta che ne avviava la gestione sotto la ditta “Lido Lo Ionio Ce l’Hai”. Nel corso del rapporto contrattuale il Lido, veniva colpito, nel 2017 e nel 2018, da due eventi incendiari, in seguito ai quali l’affittuaria, dapprima, sospendeva il pagamento dei canoni di affitto e ricostruiva la struttura in totale difformità del titolo edilizio rilasciato a Giovanni Valentino, abusi urbanistici ed edilizi poi definitivamente accertati dal Consiglio di Stato».

«Non solo, Talotta, già responsabile dei sopra citati abusi perpetrati ai danni della struttura di Valentino, alla scadenza naturale del contratto, maturata nel 2020, non restituiva lo stabilimento balneare ed illegittimamente continuava ad esercitare l’attività di ristorazione e balneazione e ciò, nonostante, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro avesse disposto, per ben due volte, il sequestro preventivo del Lido e la contemporanea immediata cessazione di ogni attività».

«Si avviava, inoltre, un lunghissimo e tortuoso contenzioso che via via ha visto Talotta Matilde soccombere in ogni sede giudiziale adita, amministrativa e, oggi, anche civile. Il Tribunale di Catanzaro, infatti, con la sentenza n. 521/2023 ha riconosciuto le legittime pretese di Giovanni Valentino e, previa dichiarazione di risoluzione del contratto per finita locazione, ha ordinato a Matilde Talotta il rilascio dello stabilimento balneare a Giovanni Valentino, con condanna al risarcimento dei danni oltre alla rifusione delle spese di lite».

L’avvocato Nunzio Raimondi, difensore di Giovanni Valentino «ha espresso viva soddisfazione per la sentenza emessa dal Tribunale di Catanzaro, sottolineando che è stata finalmente fatta giustizia su un caso, di rilevanza pubblica, davvero grave, che ha per lungo tempo privato un imprenditore onesto di una fonte importante di reddito. Saranno ora fatte valere in tutte le sedi - ha proseguito il difensore - le ulteriori istanze risarcitorie conseguenti anche a quanto oggi accertato dal Tribunale Civile».

Matilde Talotta, nel giudizio civile, è stata assistita dagli avvocati Gerardo Carvelli e Andrea Lollo.