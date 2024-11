Il Comune di Lamezia Terme ha emesso una determina che stabilisce la realizzazione di un nuovo bando per la gestione dello stadio comunale "Guido D'Ippolito" nel periodo compreso tra il 1 aprile 2024 e il 31 maggio 2029. Tale decisione è stata presa in seguito alle complesse vicende legate al fallimento dell'Fc Lamezia Terme, che ha lasciato notevoli strascichi.

La determina del Comune ha evidenziato diverse violazioni da parte del precedente gestore dell'impianto, che hanno portato all'arbitrario abbandono dello stesso. Tra le violazioni contestate vi sono l'abbandono in violazione delle disposizioni contrattuali, il mancato invio della rendicontazione annua entro il termine stabilito, e la mancata voltura e pagamento delle utenze di acqua, gas ed energia elettrica. Tali irregolarità sono state comunicate al gestore attraverso vari solleciti ufficiali.

Il Comune si è riservato anche il diritto di richiedere ulteriori rimborsi relativi alle utenze per il periodo novembre-dicembre, nonché l'accertamento di somme aggiuntive e il risarcimento danni. È importante sottolineare che nella determina si ricorda «come il 14 novembre ed il 21 novembre la Asd Fc Lamezia Terme ha manifestato l’intenzione di recesso della stessa convenzione, ed il 27 novembre il Dirigente del Settore competente riscontrava e contestava alla Asd Fc Lamezia le modalità di recesso in difformità della convenzione ed in particolare l’interruzione del servizio pubblico reso dall’impianto sportivo; il 4 gennaio il Comune di Lamezia Terme trasmetteva alla Asd Fc Lamezia la comunicazione dell’avvio del procedimento preordinato alla revoca della concessione e alla risoluzione della convenzione firmata il 26 ottobre 2022».

Dal novembre scorso, lo stadio è stato gestito in via provvisoria dalla società Vigor Lamezia Calcio, che sta partecipando al campionato di Eccellenza. Questa gestione temporanea è in attesa dell'avvio del nuovo avviso pubblico per la selezione del gestore, che prenderà il via il 1 aprile prossimo.