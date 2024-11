Violento scontro tra un'auto e un mezzo pesante. Il guidatore, incastrato tra le lamiere, è riuscito a liberarsi con l'ausilio del personale del 118. Non sarebbe in pericolo di vita

Una persona è rimasta gravemente ferita questa mattina in un incidente stradale verificatosi intorno alle 7,30 lungo il tratto cosentino della Statale 106 jonica. Lo scontro ha coinvolto un'auto, una Fiat Punto, ed un mezzo pesante.

Per cause in corso di accertamento, il veicolo, in prossimità dello svincolo di Sibari, ha impattato contro un camion. Il guidatore ha perso il controllo del veicolo ed è finito fuori strada, rimanendo incastrato tra le lamiere del mezzo. L'auto si è ribaltata e l'uomo è riuscito a liberarsi soltanto con l'ausilio del personale del 118, giunto immediatamente sul posto.

E' stato quindi trasportato in codice rosso all'ospedale di Rossano dove i medici si sono riservati la prognosi. Non sarebbe in pericolo di vita. Per i rilievi è intervenuta la polizia stradale di Trebisacce.

Salvatore Bruno