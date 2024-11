Ha suscitato non poche polemiche il video che un utente Facebook, Mimmo Postella, ha pubblicato sul gruppo “Basta vittime sulla statale 106”. Nelle sequenze filmate viene messo in evidenza il comportamento dell’autista di un furgone bianco che, in pochi secondi di clip, commette due gravi infrazioni al codice della strada. Nel primo caso si nota il mezzo sfrecciare ad un incrocio nonostante il semaforo sia rosso; nel secondo il comportamento del conducente non cambia: sorpasso di un tir in curva malgrado la presenza della linea continua che vieterebbe la manovra. Gli episodi sarebbero avvenuti tra Riace e Caulonia, un tratto di quella “strada della morte” su cui si verificano settimanalmente incidenti mortali.



L’autore del video ha reso pubblica la spregiudicatezza dell’autista per sensibilizzare ed educare la popolazione: «Questo filmato – si legge nel post - è dedicato a coloro che giustificano comportamenti pericolosi ed incivili con l'alibi che la SS106 è "lenta" e fa perdere tempo. Questo individuo alla guida del furgone bianco ha attraversato con il semaforo rosso rischiando di provocare un grave incidente; io ho atteso il verde e dopo un paio di km l'ho raggiunto. Non contento, ha effettuato un sorpasso in curva, rischiando un secondo grave incidente. Io ho sorpassato in sicurezza e l'ho raggiunto nuovamente. Questo a dimostrazione che con il suo comportamento criminale non ha recuperato nulla, infatti siamo arrivati a destinazione nello stesso momento».