Da domani mattina sarà ripristinata la normale circolazione in entrambe le direzioni

La strada statale 107 in prossimità di Paola riaprirà stasera a senso unico alternato con semaforo. Da domani mattina, poi, sarà ripristinato il doppio senso di circolazione. «Protezione civile e Anas hanno lavorato ininterrottamente due giorni e due notti per permettere la riapertura del tratto stradale – ha spiegato Carlo Tansi, responsabile regionale della Protezione civile -. In particolare sono stati eliminati i massi pericolanti ed è stata realizzata una barriera paramassi di emergenza».

L'intervento nelle ultime 48 ore

Con l'ausilio di una torre faro i tecnici dell'Anas e della Protezione Civile hanno potuto lavorare tutta la notte per mettere in sicurezza il costone sovrastante la carreggiata della statale 107, interessato da una frana in località Castagnelle. I detriti sono finiti sull'asfalto determinando la chiusura al transito dell'importante arteria. La costa tirrenica è di fatto isolata dal capoluogo bruzio: oltre alla silana-crotonese anche la tratta ferrata, com'è noto, è interrotta dopo il sequestro della galleria del Santomarco.

Disagi anche per i pazienti del centro oncologico dell'ospedale paolano

Nella serata di oggi, 16 febbraio, la viabilità dovrebbe essere pienamente ripristinata. Sarebbe scongiurato il rischio di una riapertura parziale con senso unico alternato regolato da un semaforo. Notevoli i disagi per i pendolari, ma anche per i tanti pazienti del centro oncologico dell'ospedale di Paola, circa un centinaio, che da Cosenza si spostano per sottoporsi nel nosocomio della città del Santo, al trattamento chemioterapico. Ieri mattina la sala d'attesa, normalmente brulicante di persone, era pressoché deserta.

Ecco i percorsi alternativi

Poco agevoli i percorsi alternativi: Paola può essere raggiunta da sud via autostrada svincolando a Falerna e proseguendo sulla statale 18 oppure da nord percorrendo la statale che collega Sibari a Guardia Piemontese. Sconsigliata invece la vecchia strada della Falconara, soprattutto nelle ore notturne quando la scarsa visibilità ed il ghiaccio potrebbero causare gravi incidenti.

Salvatore Bruno