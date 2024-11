Bivacchi e molestie causano paura fra i passeggeri che attendono l’ultimo treno nelle ore serali

Disagi per i viaggiatori in attesa, molestie alle donne, fastidi, timore per coloro i quali devono aspettare l’ultima coincidenza alla sera. Questa è la critica situazione della stazione ferroviaria di Catanzaro Lido, denunciata da Enrico Tomaselli di Azione Identitaria Calabria.

Oltre al problema immigrati relativo alla sicurezza - emerge dalla nota - altro fattore di degrado assoluto della zona è la prostituzione praticata anche da minorenni. Nonostante le ripetute segnalazioni, le istituzione rimangono inerti davanti a un problema evidentemente sottovalutato.

Un appello, quello di Tomaselli, rivolto anche al sindaco Sergio Abramo perché intervenga presso gli organi competenti, aggiungendo «Nel caso le forze di polizia non dovessero intervenire, noi di Azione Identitaria provvederemo ad azioni forti ed efficaci di protesta ma anche di prevenzione di pericolo verso nostri connazionali, non è esclusa infatti la possibilità di organizzare per le ore serali gruppi di volontari, rigorosamente non armati, ma che fanno sentire la loro presenza amica all’interno della stazione ferroviaria ai cittadini pendolari, se lo Stato abbandona la nostra gente, noi di Azione Identitaria non lo faremo.»