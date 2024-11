L'inchiesta istruita dalla Dda di Catanzaro nel gennaio del 2018 aveva documentato un altissimo livello d'infiltrazione mafiosa in diversi settori economici. Nella sentenza 8 assolti e per due posizioni è stato deciso il non doversi procedere

Arriva al secondo grado di giudizio l'inchiesta Stige, istruita dalla Dda di Catanzaro contro le cosche Farao-Marincola di Cirò Marina. Questa mattina la prima sezione penale della Corte d'Appello di Catanzaro ha emesso la sentenza nei confronti dei 66 imputati che avevano scelto di essere giudicati con rito abbreviato e già condannati dal Gup del Tribunale di Catanzaro. La sentenza ha confermato la condanna di primo grado nei confronti dell'ex sindaco di Cirò Marina Roberto Siciliani, per il quale è stato riconosciuto il reato di concorso esterno in associazione mafiosa e la condanna a 8 anni di reclusione.

Inchiesta Stige

L’inchiesta Stige coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di Catanzaro aveva portato nel gennaio del 2018 all’arresto di 169 persone documentando un altissimo livello di infiltrazione mafiosa in diversi settori economici e imprenditoriali, in Italia così come all'estero, tale da consentire alla cosca di strutturarsi come una vera a propria holding criminale in grado di gestire affari per milioni di euro.

Stige, le condanne confermate:

Francesco Aloe, 10 anni Gaetano Aloe, 13 anni e 4 mesi Giuseppina Aloe, 3 anni e 4 mesi Antonio Anania, 9 anni e 8 mesi Ercole Anania, 13 anni e 2 mesi Francesco Basta, 9 anni e 6 mesi Aldo Chimenti, 8 mesi Morena Cola, 10 anni Francesco Crugliano, 1 anni e 6 mesi Gennaro Crugliano, 8 anni 4 mesi Mirco Crugliano, 8 anni e 8 mesi Francesco Farao, 4 anni e 8 mesi Vittorio Farao (77), 8 anni Vittorio Farao (78), 20 anni Donato Gangale, 9 anni e 4 mesi Giuseppe Guarino, 1 anni e 6 mesi Vincenzo Marino, 2 anni Salvatore Morrone, 20 anni Domenico Palmieri, 8 anni Rosario Placido, 1 anni e 4 mesi Fabio Potenza, 9 anni e 4 mesi Roberta Carmela Putrino, 15 anni 4 mesi Luigi Rizzo, 9 anni e 4 mesi Domenico Rocca, 8 anni Francesco Russo, 8 anni Carmine Siena, 8 anni Palmiro Salvatore Siena, 11 anni e 4 mesi Giovanni Spadafora, 12 anni Giuseppe Spagnolo, 20 anni Antonio Squillace, 1 anno e 4 mesi Francesco Tallarico, 20 anni Luigi Tasso, 3 anni e 4 mesi Carolina Terlizzi, 1 anni, 9 mesi e 10 giorni Annamaria Veltri, 1 anno e 4 mesi.

Stige, assolti e sconti di pena

Angelo Cofone perché il fatto non sussiste; Adolfo D’Ambrosio perché il fatto non sussiste; Aldo Marincola per non aver commesso il fatto; Cataldo Marincola in relazione ad un capo d'imputazione per non aver commesso il fatto e rideterminando la pena a 7 anni e 4 mesi di reclusione; Ludovico Tallarico per non aver commesso il fatto; Bruno Tucci; Vincenzo Zampelli; Vincenzo Santoro in relazione ad un capo d'imputazione perché il fatto non sussiste e riducendo la pena a 16 anni, 11 mesi e 10 giorni. Francesco Rocca, già assolti in primo grado Antonella Rocca, già assolta in primo grado.

Ha inoltre disposto di non doversi procedere nei confronti di:

Nevio Siciliani poichè deceduto; Giovanni Caruso per intervenuta prescrizione, con l'esclusione dell'aggravante mafiosa.

Stige, riduzioni di pena

Antonio Bartucca ad 8 anni e 8 mesi di reclusione Moncef Blainch a 2 anni di reclusione con esclusione dell’aggravante mafiosa Martino Cariati a 12 anni, 1 mese e 10 giorni Vito Castellano a 13 anni e 4 mesi di reclsuione Dino Celano a 2 anni con esclusione dell’aggravante mafiosa Leonardo Crugliano a 17 anni, 5 mesi e 10 giorni di reclusione Antonio De Luca a 4 anni di reclusione Alessandro Gabin a due anni di reclusione con esclusione dell’aggravante mafiosa Franco Gigliotti a 8 anni di reclusione Nino Greco a 3 anni e 4 mesi di reclusione Mario Lavorato a 8 anni e 8 mesi Carmine Muto a 4 anni di reclusione con esclusione dell’aggravante mafiosa Luigi Muto a 13 anni e 4 mesi Santino Muto a 4 anni di reclusione Basilio Paletta a 10 anni e 10 mesi Eugenio Quattromani a 8 anni Salvatore Rizzo a 11 anni e 4 mesi Francesco Salvato a 13 anni e 5 mesi e 10 giorni.

Ha rideterminato la pena nei confronti di Giuseppe Giglio in 14 anni di reclusione e ha riqualificato i reati nei confronti di Roberto Siciliani confermando la pena inflitta in primo grado.

Stige, il collegio difensivo