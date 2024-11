L'inchiesta denominata Stige coordinata della Dda di Catanzaro contro la cosca Farao-Marincola originaria di Cirò con ramificazioni in diverse regioni e in Germania

E’ in corso una maxi operazione dei carabinieri del Ros e di quelli del Comando provinciale di Crotone contro la ‘ndrangheta coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro: 169 gli arresti in corso di esecuzione in diverse regioni italiane e in Germania. Al centro dell'inchiesta, denominata “Stige” ci sarebbero, secondo quanto si è appreso, le attività criminali della cosca Farao-Marincola, una delle più potenti della Calabria, originaria di Cirò con ramificazioni anche in Emilia Romagna, Veneto, Lazio, Lombardia e in Germania.

Holding criminale

Le indagini hanno documentato l'infiltrazione mafiosa in diversi settori economici e imprenditoriali, sia in Italia che all'estero, tale da consentire alla cosca di strutturarsi come una vera a propria holding criminale in grado di gestire affari per milioni di euro.

Sequestrati beni per 50 milioni

L`inchiesta ha portato al sequestro di beni per 50 milioni di euro riconducibili alla cosca Farao-Marincola di Cirò fondata dai fratelli Giuseppe e Silvio Farao e da Cataldo Marincola. La polizia tedesca ha accertato che il clan di Cirò aveva esteso i propri affari nei leader di Wurttemberg, Assia e Baden. I carabinieri del Ros di Catanzaro hanno invece fatto luce sulle infiltrazioni del clan nel settore del commercio del vino, delle pompe funebri, della spazzatura e degli appalti pubblici.

I nomi degli arrestati

Custodia cautelare in carcere:

AIELLO Natale nato a Botricello (KR) il 08/06/1960, ivi residente

ALBANO Alessandro nato a Brancaleone (RC) il 27/01/1962, res. a Cirò Marina

ALESSIO Domenico detto “Frank” nato a Casabona (KR) il 10/04/1950, ivi residente

ALOE Francesco nato a Cariati (CS) il 22/04/1981, residente a Cirò Marina

ALOE Gaetano nato a Cirò Marina (KR) l’01/07/1978, residente a Trissino (VI)

ANANIA Antonio nato a Cirò Marina (KR) il 15/07/1973, ivi residente

ANANIA Ercole nato a Cirò Marina (KR) il 21/08/1970, ivi residente

ANANIA Fabrizio nato a Cirò Marina (KR) l’08/04/1974, ivi residente ANANIA Valentino nato a Cirò Marina (KR) il 12/02/1982 AULISI Martinonato a Battipaglia (SA) il 25/07/1987, residente a Bellizzi AULISI Sante nato a Battipaglia (SA) il 24/04/1990, residente a Bellizzi (SA) BARBIERI Vincenzo nato a Cirò Marina (KR) il 23/11/1959 BARTUCCA Antonio, nato a San Giovanni in Fiore (CS) il 21/10/1968, residente a Vigonza (PD) BASTA Francesco nato a Bad Wildungen (D) il 23/01/1979, residente in Cirò (KR) BENINCASA Giovambattista nato a Catanzaro il 03/11/1964, residente a San Giovanni in Fiore (CS) BERARDI Giuseppe nato a Cirò Marina (KR) il 28/08/1974, ivi residente BEVILACQUA Antonio Giorgio nato a San Giorgio a Cremano (NA) il 26/06/1977, residente a Melissa (KR) BLAICH Moncef nato a Rimini il 16/07/1991, residente a Tarsia (CS) BOMBARDIERE Vittorio nato a Cirò Marina (KR) il 21/03/1963, residente a Cirò (KR) BONESSE Francesco nato a Melissa (KR) il 12/10/1970, residente a Reggio Emilia BRUNO Giuseppe nato a Cirò (KR) il 02/10/1956, res. in Germania (D); CANINO Agostino nato a Albi (CZ) il 05/04/1953, residente a Sellia Marina CAPALBO Francesco, nato a Strongoli (Kr) il 29/09/1954, ivi residente CAPUTO Amodio nato a Crotone il 17/02/1980, ivi res. in via Saffo n. 23; CAPUTO Luiginato a Casabona (KR) il 08/06/1956, residente a Strongoli (KR) CARIATI Martino nato a Cariati (CS) il 13/08/1980, residente a Cirò Marina CARUSO Giovanni nato a Catanzaro il 28/01/1985, residente a Mandatoriccio (CS) CASTELLANO Vito nato a Cirò (KR) il 05/08/1964, ivi residente CATERISANO Massimo Diego nato a Crotone il 30/04/1970, residente ad Isola Capo Rizzuto (KR) attualmente detenuto presso la Casa Circondariale di Crotone CELANO Dino nato a Roma il 09/11/1981, ivi residente i CERMINARA Assunta, nata a Umbriatico (KR) il 20/09/1953, residente a Cirò Marina i CERRELLI Domenico nato a Crotone il 25/01/1979, residente a Casabona (KR CHIMENTI Aldo nato ad Altomonte (CS) il 20/01/1956, residente a Spezzano Albanese (CS) CHIRIACO Emanuele nato a Crotone il 13/02/1974, ivi res. CLARA’ Giuseppe nato a Crotone il 23/04/1965, residente a Santa Severina (KR) COFONE Angelo nato ad Acri (CS) il 15/01/1953, ivi residente COMBERIATI Luigino nato a Petilia Policastro (KR) il 15/07/1973, ivi resident CORBO Robertonato a Caserta il 05/06/1976, residente a Sessa Aurunca (CE) CRUGLIANO Gennaro nato a Cariati (CS) il 10/09/1986, ivi residente CRUGLIANO Leonardo nato a Cirò Marina (KR) il 06/01/1958, ivi residente CRUGLIANO Mirco nato a Cirò Marina (KR) il 09/02/1988, ivi residente CUSATO Giuseppe nato a Crotone il 25/07/1977, ivi residente D’AMBROSIO Adolfo nato a Cosenza il 15/10/1967, res. a Rende (CS), attualmente detenuto presso la Casa Circondariale “Giovanni Bacchiddu” di Sassari DE LUCA Antonio nato a Crotone il 22/04/1958, ivi residente DONNICI Angelo nato a Cosenza il 07/10/1956, residente a Mandatoriccio (CS) ESPOSITO Aniello nato a Napoli il 10/08/1981, residente a Teora FARAO Francesco, nato a Cariati (CS) il 20/06/1981, residente a Cirò Marina FARAO Giuseppe di Silvio, nato a Cariati (CS) il 18/05/1984, residente a Cirò Marin FARAO Giuseppe nato a Cirò (KR) il 23/02/1947, ivi res., attualmente detenuto presso la Casa di Reclusione “I C.R.” di Opera FARAO Silvio nato a Cirò (KR) il 03/11/1948, ivi residente in via Casoppero, attualmente detenuto presso la Casa Circondariale di Novara; FARAO Vincenzo nato a Rotemburg (D) il 31/12/1972, residente a Cirò (KR) FARAO Vittorio di Giuseppe, nato a Cirò Marina (KR) il 29/06/1977 FARAO Vittorio di Silvio, nato a Cirò (KR) il 25/06/1978, ivi residente ; FAZI Paolo nato a Pietra Marazzi (AL) il 05/12/1963, ivi residente FIORITA Maria Costanza, nata a Crotone l’11/06/1994, residente a Strongoli (KR) FUSCALDO Giancarlo nato a Cirò Marina (KR) l’01/10/1966, ivi residente; GABIN Alessandro nato a Monaco di Baviera (D) il 29/04/1969, residente a Marghera (VE) GALLO Giuseppe nato ad Aprigliano (CS) il 12/06/1965, ivi residente GANGALE Donato nato a Umbriatico (KR) il 02/12/1977, ivi residente GANGALE Vincenzo nato a Carfizi (KR) il 09/10/1963, ivi res GIGLIO Giuseppe, nato a Crotone il 29/04/1993, res. a Strongoli (KR); GIGLIO Salvatore, nato a Strongoli (Kr) il 04/10/1965, ivi residente ; GIGLIO Vincenzo, nato a Crotone il 06/09/1991, residente a Strongoli (KR); GIGLIOTTI Franco nato a Crucoli (KR) il 09/10/1968, residente a Parma via Emilia est n. 14, domiciliato a Montechiarugolo (PR) LAURENZANO Michelenato a Crotone il 03/08/1975, residente a Strongoli (KR) LAVORATO Mario nato a Mandatoriccio (CS) 31/01/1956, ivi residente domiciliato in Germania (D); LOMBARDO Maria Giulia nata Siena il 07/12/1972, residente a Cirò Marina (KR) ; LONGOBUCCO Fedele nato a Rossano (CS) il 09/08/1968, residente a Cariati (CS); MAIOLO Francesco nato a Crotone il 15/12/1976, residente ad Isola Capo Rizzuto (KR); MALENA Cataldo, nato a Crotone il 29/01/1979, residente a Strongoli (KR) ; MALENA Pasquale nato a Rogliano (CS) il 05/03/1977, residente a Cirò Marina MALETTA Paolo nato a Colosimi (CS) IL 14/10/1965, ivi residente MANICA Antonio nato a Crotone il 12/06/1972, residente a Prato MARINCOLA Aldo nato a Kassel (Germania) il 18/05/1984, residente a Parma MARINCOLA Cataldo nato a Cirò (KR) il 21/04/1961, res. a Sulmona (AQ), attualmente detenuto presso la Casa di Reclusione di Sulmona; MAZZA Filippo nato a Corigliano Calabro (CS) il 5/10/1977, residente a Mandatoriccio (CS) MAZZEA Francesco nato a Crotone il 17/09/1984, residente ad Isola Capo Rizzuto (KR) MENOTTI Federico nato a Mandatoriccio (CS) il 21/03/1951, residente a Napoli MIGLIO Enrico, nato a Strongoli (KR) il 15/10/1952, ivi residente MORRONE Francesco nato a Cariati (CS) il 31/12/1985, residente a Cirò Marina (KR) MORRONE Salvatore nato a Cirò Marina (KR) il 16/08/1960, ivi residente MUTO Carmine nato a Crotone il 14/07/1985, residente a Pozzaglio ed Uniti (CR), MUTO Luigi nato a Crotone il 12/08/1987, residente a Cutro MUTO Santino nato a Cutro (KR) il 05/04/1960, residente a Cutro (KR) NIGRO Salvatore nato a Cirò Marina (KR) il 10/07/1960, residente a Cirò Marina (KR) PALETTA Basilio nato a Crotone il 21/05/1975, residente a Cirò (KR) PAPAIANNI Salvatore nato a Cirò Marina (KR) il 15/11/1975 , ivi residente PARRILLA Nicodemo nato a Cirò Marina (KR) il 14/09/1959, ivi resident ; PIZZIMENTI Giuseppe nato a Crotone il 02/06/1978, residente ad Isola Capo Rizzuto (KR) località “S.Antonino SNC”, domiciliato ad Isola Capo Rizzuto (KR); POTENZA Fabio nato a Cirò Marina (KR) il 24/10/1987, residente a Parma; PUTRINO Carmela Roberta, nata a San Nicola Dell’Alto (Kr) il 27/05/1969, ivi residente PUTRINO Massimo, nato a San Nicola dell’Alto (Kr) il 22/07/1970, residente a Strongoli (KR); QUATTROMANI Eugenio nato a Cirò Marina (KR) il 20/02/1967, ivi residente; RISPOLI Leonardo nato a Cariati (CS) il 06/11/1964, ivi residente; RIZZO Angela, nata a Savelli l’08/10/1964, residente a Savelli (KR; RIZZO Luigi nato a Cariati (CS) il 27/06/1982, residente ad Umbriatico (KR); RIZZO Salvatore nato a Umbriatico (KR) il 28/07/1956, residente ad Umbriatico (KR); ROCCA Domenico nato a Crotone il 14/08/1976, residente a San Mauro Marchesato (KR) RUSSO Francesco nato a Crotone il 02/07/1981, residente a Cirò Marina; RUSSO Gaetano nato a Crotone il 15/01/1980, ivi residente SALVATO Francesco nato a Crucoli (KR) il 28/01/1961, ivi residente; ANTORO Vincenzo nato ad Umbriatico (KR) il 05/04/1965, residente a Mandatoriccio (CS); SCULCO Michele nato a Cirò (KR) il 28/02/1960, res. in Germania SESTITO Giuseppe nato a Rotemburg (D) il 19/02/1963, residente a Cirò Marina SICILIANI Mario nato a Crotone il 20/05/1961, residente a Cirò Marina (KR) domiciliato a Cirò Marina SICILIANI Nevio nato a Crotone il 12/10/1962, residente a Cariati (CS). SICILIANI Roberto, nato a Crotone il 04/06/1960, residente a Cirò Marina (KR) SIENA Carmine nato a Cirò il 15/12/1982, res. a Cirò Marina (KR) SIENA Palmiro Salvatore nato a Cirò (KR) il 28/12/1957, residente a Cirò Marina SPADAFORA Antonio nato a Crotone l’08/08/1983, residente a San Giovanni in Fiore SPADAFORA Giovanni, nato a San Giovanni in Fiore (CS) il 02/06/1972, reisidente a Vigonza (PD) attualmente detenuto presso la Casa Circondariale di Tolmezzo (UD); SPADAFORA Luigi nato a San Giovanni in Fiore (CS) il 22/01/1951, ivi residente SPADAFORA Pasquale, nato a Crotone il 19/10/1976, residente a San Giovanni in Fiore (CS) SPADAFORA Rosario nato a San Giovanni in Fiore (CS) il 16/07/1987, ivi residente SPAGNOLO Giuseppe nato a Crotone il 24/09/1969, residente a Cirò Marina i SPROVIERI Giuseppe nato a Catanzaro l’01/04/1973, residente a Cirò Marina (KR) SQUILLACE Antonio nato a Cutro (KR) il 04/11/1955, ivi residente TALLARICO Francesco nato a Crotone il 06/08/1976, ivi residente TALLARICO Ludovico nato a Crotone il 06/02/1975, residente a Casabona (KR) TASSO Luigi nato a Campana (CS) il 05/02/1971, ivi residente TRIDICO Giuseppe nato a Verzino (Kr) il 09/11/1978, residente a Montalcino TUCCI Bruno nato a Acri (CS) il 01/06/1962, ivi residente VASAMÌ Piero nato in Germania il 20/01/1969, ivi residente ZAMPELLI Vincenzo nato a Acri (CS) il 26/05/1970, residente a Rossano (CS) ZITO Francesco nato a Crotone il 18/12/1977, residente a Crucoli (KR) ZITO Valentino nato a Cirò Marina (KR) 14/02/1970, ivi residente in via FLOTTA Nicola, nato a Pietrapaola (CS) l’8.2.1959, residente a Mndatoriccio PALMIERI Domenico, detto Tonino, nato a Cirò Marina il 29/06/1970, residente a Fellbach (D),; CAPRISTO Tommaso, nato a Scala Coeli (CS) il 03/03/1977, residente a Waiblingen CAMPISO Mario, nato a Cariati il 02/03/1981, residente in Germania; RUSSO Annibale, nato a Cariati (CS) il 07/05/1981, residente in Germania;

Misura cautelare degli arresti domiciliari: