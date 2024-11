Amalia Aletti, originaria di Rocca Imperiale nel cosentino, è morta in un incidente mentre era in vacanza in Namibia

La calabrese Amalia Aletti, stlista e direttrice di sfilate per Prada, è morta in un incidente in Namibia. Amalia, 34 anni è nata a Rocca Imperiale, nel cosentino, dove ancora vivono i genitori e dove, fino a pochi giorni fa, era stata in vacanza con il compagno. Dopo il liceo, Amalia si era trasferita a Milano per l'università. Dopo gli studi ha iniziato a lavorare alla maison Prada dove aveva iniziato una brillante carriera terminata con il tragico incidente. La giovane e il suo compagno erano in vacanza in Namibia quando, durante una escursione, per cause ancora in fase di accertamento, la Jeep sul quale viaggiavano si è capovolta. Per amalia non c'è stato nulla da fare.