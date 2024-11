Ignoti nella notte hanno dato alle fiamme la casa di campagna del sindaco di Stilo Giancarlo Miriello. Secondo quanto si è appreso il rogo, probabilmente di natura dolosa, si sarebbe sviluppato all’interno del terreno di proprietà del primo cittadino in contrada Mila. Le fiamme hanno danneggiato mobili ed elettrodomestici. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Roccella Jonica, i quali hanno rinvenuto e sequestrato sul posto un piede di porco probabilmente utilizzato per forzare la porta in ferro dell’abitazione.