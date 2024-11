Vietato trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici e privati in comune diverso da quello in cui ci si trova salvo per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute.



Misure ancora più stringenti quelle contenute della nuova ordinanza diramata oggi 22 marzo e firmata dal ministro della Salute Roberto Speranza e dal ministro dell'Interno Luciana Lamorgese.



L’obiettivo è quello di impedire alle persone di trasferirsi dal Nord al Sud ed evitare esodi come quelli che si sono verificati nelle scorse settimane.



Le misure varate per contenere i contagi da coronavirus sono valide fino al 3 aprile e seguono quelle contenute nel nuovo decreto del premier Conte che chiude ogni azienda e attività sul territorio nazionale ad eccezione di quelle considerate essenziali e strategiche per il Paese.