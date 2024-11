L’arteria era stata interessata lunedì da una frana con la caduta di cinque massi che avevano prodotto all’impatto con il suolo una voragine della dimensione di un metro

È stata disposta la chiusura del traffico sulla strada provinciale 40 Tiriolo-Gimigliano nel Catanzarese. L’arteria lunedì era stata interessata da una frana che aveva determinato la caduta di cinque massi sulle carreggiate. L’allarme era scattato in serata attorno alle 21.30 quando a seguito di una frana, cinque massi e un albero avevano invaso la carreggiata. Uno di essi a seguito dell'impatto con il suolo aveva prodotto una voragine del diametro di circa un metro. Fortunatamente non sono rimasti coinvolti mezzi in transito. A causa del prolungamento dell’allerta meteo diramata qualche ora fa dalla Prefettura di Catanzaro il sindaco di Tiriolo ha disposto la chiusura dell’arteria al traffico.

Luana Costa