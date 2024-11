Altri tre incidenti, per fortuna con conseguenze non gravi per le persone, si sono verificati nelle ultime ore a Pianette di Montalto Uffugo, al confine con il territorio del comune di Lattarico, in corrispondenza del medesimo tratto viario in cui lo scorso 3 ottobre ha perso la vita un uomo di 69 anni. Già in quella circostanza gli abitanti della zona avevano sottolineato la pericolosità del fondo stradale, particolarmente scivoloso soprattutto in presenza di pioggia. Recentemente interessato da lavori di rifacimento, c’è il sospetto che l’asfalto impiegato sia di pessima qualità, tanto che il comune avrebbe avviato una serie di carotaggi per verificarne la natura.

Alla luce degli ultimi incidenti si registra la presa di posizione di Vincenzo De Cicco, ex consigliere comunale, oggi componente dell’associazione San Nicola Culla dell’Olio: «Dopo i tanti appelli lanciati alle istituzioni, neppure la morte di un uomo è bastata per sollecitare un concreto intervento sul collegamento tra Montalto Uffugo e Lattarico, percorso quotidianamente da centinaia di veicoli. La messa in sicurezza di questa strada non è più rinviabile. Se dovessimo piangere un’altra disgrazia sarà omicidio colposo».