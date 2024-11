Nella vettura si cercano elementi utili a chiarire un eventuale collegamento tra la irreperibilità dell’uomo e l'omicidio delle due donne nel cimitero

Risulta ancora irreperibile Luigi Galizia. Si tratta del fratello di Damiano, 31 anni, assassinato nell'aprile scorso da Francesco Attanasio, reo confesso dell'omicidio, rinchiuso attualmente nel carcere di Arghillà. Gli inquirenti sono convinti che vi sia un collegamento tra questo delitto e l'uccisione di Edda Costabile e Ida Attanasio, madre e sorella di Francesco.

Duplice omicidio a San Lorenzo del Vallo: uccise due donne -VIDEO

Di Luigi Galizia non si hanno più notizie proprio da domenica scorsa, dal momento della mattanza consumatasi nel cimitero di San Lorenzo del Vallo. Il procuratore Capo di Castrovillari Eugenio Facciolla vorrebbe ascoltare Luigi Galizia come persona informata sui fatti. Intanto il magistrato ha disposto una serie di accertamenti tecnico scientifici sull'automobile in uso al ragazzo, sottoposta a sequestro.

Strage a San Lorenzo, irreperibile il fratello di Galizia

All'opera i carabinieri del Ris. Secondo quanto si è appreso, il veicolo aveva il finestrino abbassato e le chiavi inserite nel quadro di accensione. Nella vettura si cercano elementi utili a chiarire un eventuale collegamento tra la irreperibilità di Luigi Galizia e l'omicidio delle due donne.