Luigi Galizia ricercato in qualità di persona informata sui fatti. Sempre più attendibile l’ipotesi che ci sia un collegamento tra il duplice efferato omicidio di madre e figlia di domenica e l’assassinio avvenuto nel maggio scorso

Gli inquirenti sono convinti che vi sia un collegamento tra l'omicidio di Damiano Galizia, commesso nell'aprile scorso da Francesco Attanasio per un debito non restituito, ed il duplice assassinio di Edda Costabile e Ida Attanasio, madre e sorella del ragazzo, reo confesso e attualmente detenuto nel carcere di Arghillà.

La matassa non è facile da dipanare, soprattutto perché, almeno in apparenza, non siamo in presenza di nuclei familiari legati alle cosche di 'ndrangheta che operano nella zona. E però le modalità con cui si è consumato il delitto di domenica mattina, nel cimitero di San Lorenzo del Vallo, fanno pensare ad una esecuzione in pieno stile mafioso. A una vendetta. Magistratura e forze dell'ordine stanno cercando di capire quali siano le dinamiche che hanno scatenato questa irrefrenabile scia di sangue.

Intanto affiora un nuovo giallo, quello della irreperibilità di uno dei fratelli di Damiano Galizia, Luigi, che il procuratore Eugenio Facciolla vorrebbe sentire in qualità di persona informata sui fatti. Nelle prossime ore sarà interrogato anche Francesco Attanasio. Oggi intanto è la giornata della celebrazione dei funerali, a San Lorenzo del Vallo, nella chiesa di San Lorenzo Martire.



Salvatore Bruno