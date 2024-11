Il giovane, che avrebbe risposto a tutte le domande del pm, si era reso irreperibile dal giorno dell'efferato delitto in cui persero la vita Edda Costabile e Ida Attanasio

Si è presentato nei giorni scorsi ai carabinieri di Spezzano Albanese ed è stato sentito dal pm della Procura di Castrovillari Luigi Galizia, fratello di Damiano, il 31enne ucciso nell'aprile scorso a Rende da Francesco Attanasio, figlio e fratello di Edda Costabile, di 77 anni, e Ida Attanasio (52), le due donne uccise il 30 ottobre scorso mentre si trovavano nel cimitero di San Lorenzo Del Vallo.

Strage a San Lorenzo, irreperibile il fratello di Galizia

Luigi Galizia era ricercato dai carabinieri, che conducono le indagini, per essere sentito come persona informata sui fatti ma dal giorno del delitto di lui si erano perse le tracce. L'uomo, secondo quanto si è appreso, ha risposto a tutte le domande poste dal magistrato, ed è una delle tante persone sentite da inquirenti e investigatori per cercare di trovare movente ed autori del duplice omicidio del 30 ottobre scorso.