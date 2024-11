I comuni della provincia di Crotone ed alcuni del catanzarese, hanno offerto la disponibilità a seppellire le salme nei propri cimiteri. I bambini potrebbero essere tumulati in cappelle messe a disposizione da alcune famiglie

Chiuderà stasera la camera ardente delle vittime del naufragio del barcone di domenica scorsa a Steccato di Cutro, allestita al Palamilone di Crotone. Straziante la scena di una donna che sdraiata a terra, abbracciava una bara, piangendo e urlando. Centinaia di crotonesi, anche oggi si sono recati a rendere omaggio alle vittime.

I comuni della provincia ed alcuni del catanzarese, hanno offerto la disponibilità a seppellire le salme nei propri cimiteri. I bambini potrebbero essere tumulati in cappelle messe a disposizione da alcune famiglie. Alcune delle vittime indentificate saranno trasferite nei paesi europei dai quali provengono i loro parenti, mentre per le salme che dovranno tornare in Afghanistan sarà necessario farle transitare da un terzo paese che abbia rapporti con Kabul.