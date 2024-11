«Il momento è di quelli non facili da commentare. L’emozione è tanta e la fa da padrone. Così come la rabbia, se si pensa a quel che poteva essere ed invece a quello che è stato. Ma nonostante tutto noi siamo qui. La rappresentanza di Italia Viva ha voluto fortemente essere presente, insieme, come lo sono stati loro nel momento della tragedia. Siamo qui per gridare forte, se pur in religioso silenzio, che queste cose, nel 2023, non possono più accadere». A raccontarlo in una nota Italia Viva Calabria che stamattina ha visitato al PalaMilone la camera ardente delle vittime del naufragio avvenuto domenica scorsa a Steccato di Cutro.

«Non siamo certamente noi intesi come rappresentanze territoriali a decidere o a promuovere azioni governative capaci di incidere in concreto sul fenomeno migratorio e, con esso, impedire il ripetersi di queste stragi. Ma possiamo dire con forza - continua la nota del partito di Renzi - che l'accoglienza è un fatto umano e come tale dev'essere garantita. Ciò che accade dopo non può essere motivo di un atteggiamento di colpevole indifferenza che non ha nulla di umano e di solidale».

La delegazione di Italia Viva Calabria alla camera ardente

Per Italia Viva Calabria «bisogna invece guardare negli occhi queste persone, prendere in braccio questi bambini, osservare con profondo rispetto uomini e donne che rischiano la vita con la speranza di un futuro migliore. E qualunque sia la strada che si sceglierà di seguire, il sacrificio di queste vite umane merita composto rispetto e comprensione delle ragioni profonde che spingono queste persone ad abbandonare la propria terra. Quanto accaduto a Crotone è una ferita, l’ennesima, all’umanità di ognuno di noi. Una scia di sangue continua in una desolante incapacità di attivare e mantenere efficiente una capacità di soccorso che dovrebbe interessare e coinvolgere tutta la Comunità europea. Dobbiamo moltiplicare i nostri sforzi sulle sfide della migrazione con l’obiettivo comune che simili tragedie non abbiano più a ripetersi».