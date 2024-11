Sale il bilancio delle vittime del tragico naufragio di Steccato di Cutro. Il corpo di in bimbo di circa 7 anni è stato recuperato al largo delle coste catanzaresi nel comune di Botricello. Secondo una prima ricostruzione, alcuni passanti avrebbero avvistato il corpo in mare. E successivamente, in due si sarebbero gettati in mare per portarlo a riva. Si sta attendendo l'arrivo del medico legale. Intanto, sale a 70 il numero delle vittime.

Il cadavere di un altro bambino era stato rinvenuto questa mattina sulla spiaggia a Cutro.