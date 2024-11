Continua il triste conteggio di cadaveri che affiorano dal mare sulla spiaggia di Cutro. In mattinata, infatti, è stata recuperata la salma della 69esima vittima del naufragio che si è verificato all'alba di domenica scorsa. Si tratta di un bambino che non aveva più di tre anni. Al momento non si conoscono ulteriori dettagli sulla nazionalità della giovane vittima.

La strada che porta al luogo dove è stato recuperato il corpo senza vita del bambino

Il corpo del bambino è stato notato da alcuni volontari che si trovavano sulla spiaggia. A recuperare il cadavere sono stati poi la Guardia costiera ed i vigili del fuoco. Si tratta, purtroppo, del 15esimo minore trovato morto.

Dal giorno della tragedia le ricerche sono proseguite senza sosta. In azione tra gli altri le squadre ordinarie dei Vigili del fuoco, soccorritori acquatici e sommozzatori.